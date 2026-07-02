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Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

Villarreal, Malaga, Arsenal formaları giyen Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 16:07
Haber: AA
Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı
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 İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cazorla, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

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