Haber Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:59 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:59

Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sıradaki Maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesi devam ediyor. Basketbolseverler, "Türkiye basketbol maçı ne zaman?" ve "Milli takımın sıradaki rakibi kim?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sıradaki Maçı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda galibiyet alarak grup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı ilk dört maçı da kazanarak 8 puanla lider konumda bulunuyor ve ikinci turu garantilemiş durumda.

Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman?


Bosna Hersek karşılaşmasının ardından milliler, grup aşamasındaki son maçında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre'yi konuk edecek.

Sonuç: Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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