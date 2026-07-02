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Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sıradaki Maçı
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:59 -
Güncelleme Tarihi:
02 Temmuz 2026 15:59
Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sıradaki Maçı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesi devam ediyor. Basketbolseverler, "Türkiye basketbol maçı ne zaman?" ve "Milli takımın sıradaki rakibi kim?" sorularının yanıtını araştırıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Maç nerede oynanacak?Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda galibiyet alarak grup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.Türkiye grupta kaçıncı sırada?Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı ilk dört maçı da kazanarak 8 puanla lider konumda bulunuyor ve ikinci turu garantilemiş durumda.Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman?
Bosna Hersek karşılaşmasının ardından milliler, grup aşamasındaki son maçında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre'yi konuk edecek.Sonuç: Türkiye Basketbol Maçı Ne Zaman?A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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