Kuzey Makedonya'dan Kazımcan Karataş'a milli takım teklifi

Kuzey Makedonya, Galatasaray'ın be Kazımcan Karataş'a milli takımda forma giymesi için teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre, Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Kazımcan Karataş'ın bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Genç futbolcunun babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından, 23 yaşındaki oyuncunun da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Genç futbolcunun babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından, 23 yaşındaki oyuncunun da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.