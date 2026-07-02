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Kuzey Makedonya'dan Kazımcan Karataş'a milli takım teklifi

Kuzey Makedonya, milli takımda forma giymesi için Kazımcan Karataş'a resmi teklif yaptı. Görüşmeler sürerken teklife olumlu yaklaşan 23 yaşındaki futbolcunun, vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içinde tamamlamasının beklendiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 17:18
Fotoğraf: AA
Kuzey Makedonya'dan Kazımcan Karataş'a milli takım teklifi
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Kuzey Makedonya, Galatasaray'ın be Kazımcan Karataş'a milli takımda forma giymesi için teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre, Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Kazımcan Karataş'ın bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Genç futbolcunun babasının bir süre önce Kuzey Makedonya vatandaşlığı almasının ardından, 23 yaşındaki oyuncunun da vatandaşlık sürecini başlattığı ve yaklaşık iki ay içerisinde işlemlerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

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