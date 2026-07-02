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Altay'da iki ayrılık, üç futbolcudan geri adım

Altay'da alacakları nedeniyle ihtar çeken futbolculardan Hikmet ve Emre sözleşmelerini tek taraflı feshederken, diğer üç oyuncunun ise yönetimle yapılan görüşmelerin ardından bekleme kararı aldığı öğrenildi.

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calendar 02 Temmuz 2026 18:16
Haber: DHA
Altay'da iki ayrılık, üç futbolcudan geri adım
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da alacakları ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli 5 futbolcudan 2'si sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılırken, diğer 3 oyuncunun frene bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ilk olarak stoper Hikmet kontratını sonlandırıp kulüple davalık olurken, orta saha oyuncusu Emre de gemileri yakarak yuvadan uçtu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcinde kulübe ihtar çeken diğer oyuncular sol kanat Caner Baycan, orta saha oyuncusu Oktay Özdede ve ön libero İsa Toygar Ekinci'nin ise fesih hakkı kullanmadığı ifade edildi. Yönetimin bu isimlerle temasa geçip sözleşmelerini sonlandırmamaları konusunda ikna ettiği belirtildi. Altay yönetimi yeni sezon öncesi kadroda başka fire vermek istemiyor. 

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