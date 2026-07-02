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Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk idmanına çıktı

Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, Bolu kampında ilk antrenmanına çıkarken yeni takımında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk idmanına çıktı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni takımının Bolu'daki kampında çalışmalara başlayan 30 yaşındaki Denic, Mardin 1969 Spor'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisini çok iyi hissettiğini aktaran deneyimli Sırp orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren hem kulüp çalışanları hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Bu, benim uyum sürecimi oldukça kolaylaştırdı. Mardin 1969 Spor ve şehir hakkında buraya gelmeden önce de çok güzel şeyler duymuştum. Geldikten sonra bunların ne kadar doğru olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını kaydeden Denic, "İlk antrenmanımı gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Sezon boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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