Galatasaray, Avusturya kampına gidiyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.
HAZIRLIK MÜSABAKASI PROGRAMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK
Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı. Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.
HAZIRLIK MÜSABAKASI PROGRAMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK
Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı. Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.