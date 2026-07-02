02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
18:00
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
3-024'

Galatasaray, Avusturya kampına gidiyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynayacak.

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calendar 02 Temmuz 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 18:32
Galatasaray, Avusturya kampına gidiyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.

HAZIRLIK MÜSABAKASI PROGRAMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı. Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.

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