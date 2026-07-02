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Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı flaş paylaşımla gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım!
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Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Gabonlu futbolcu, Instagram hikâyesinde "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." mesajını paylaşırken, Lemina'nın sözlerinin olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediğini tartışılmaya başladı.

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