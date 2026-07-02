Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Gabonlu futbolcu, Instagram hikâyesinde "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." mesajını paylaşırken, Lemina'nın sözlerinin olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediğini tartışılmaya başladı.
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Gabonlu futbolcu, Instagram hikâyesinde "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." mesajını paylaşırken, Lemina'nın sözlerinin olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediğini tartışılmaya başladı.
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