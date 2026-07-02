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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi

Wimbledon çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez ve Jessica Bouzas Maneiro, Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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calendar 02 Temmuz 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 18:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi
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Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.

Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.

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