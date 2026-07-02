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Kick Boks seçmelerinde kadın sporcu ringde fenalaştı

Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım seçmeleri sırasında rakibinden aldığı darbelerin ardından fenalaşan kadın sporcuya sağlık ekipleri ringde müdahale etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 17:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kick Boks seçmelerinde kadın sporcu ringde fenalaştı
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Bolu'da 4 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı. Açılış seremonisinin ardından sporcular ringe çıktı. Ringde rakibinin yumruklarının ardından fenalaşan kadın sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye'nin dört bir yanından 4 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor salonunda başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile birlikte protokol üyeleri katıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 70 ilden 4 bin sporcunun şampiyonaya katıldığını belirterek, "Bu şampiyona Türkiye'nin en büyük şampiyonası. Bu şampiyona sonucunda İtalya'da yapılacak olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılacak olan milli takımımız ile büyüklerde Kuzey Makedonya'da yapılacak olan Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcularımızın belirleme müsabakası. Çok çekişmeli müsabakalarımız var" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın Milli Takım kotası niteliği taşıyan, Türkiye'nin en başarılı sporcularını bir araya getiren çok önemli bir spor şöleni olduğunu belirterek, "Burada gösterilecek performanslar, gelecekte ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcularımızın belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle ilimiz, yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu organizasyonlar sayesinde hem spor kültürümüz güçlenmekte hem de gençlerimizin spora olan ilgisi artmakta, Bolumuz spor alanında örnek gösterilen şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" açıklamasını yaptı.

Açılış seremonisinin ardından sporcular ringe çıktı. Ringde rakibinin yumruklarının ardından fenalaşan kadın sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Şampiyona 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

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