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Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Fransız futbolcu Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçti
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki sol bekin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Ouattara'nın sağlık kontrolünün akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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