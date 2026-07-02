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Beşiktaş, Slovakya kampına moralli başladı!

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Gyirmoth'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 19:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Slovakya kampına moralli başladı!
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede üstünlüğü ikinci devrede ele alan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin galibiyet gollerini 18. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 55. dakikada Devrim Şahin kaydetti.

X-Bionic Sphere'de oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk yarıda sahay Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk on biriyle başladı ilk 11'iyle çıktı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy on biriyle başladı.

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