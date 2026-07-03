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Eyüpspor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı

Eyüpspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.



Son olarak Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panetolikos'ta top koşturan Michalak için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer de katıldı.

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