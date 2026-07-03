Erzurumspor'da 6 isimle yeni sözleşme!

Erzurumspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, futbolcular Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile sözleşme imzalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekipte takımı 3 sezon 1'inci ligde tutan ve son sezonda şampiyonluğa ulaştırarak Süper Lige yükselten ve ekip tarihinde özel yer edinen Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün'ün Erzurumspor'da kalmaları dadaş taraftarlarca sevinçle karşılandı.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceklerini hatırlattı.
Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceklerini hatırlattı.
Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.