Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı!

Yeni transferi de açıklayan Kamer, "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de!" ifadeleriyle sarı-lacivertli kulübün yeni transferini duyurdu.



"AVUSTURYA KAMPININ İKİNCİ YARISINDA BİZE KATILACAK"



Transfer sürecinin tamamlandığını da belirten Kamer, "Manchester City ile anlaştık, imzalar atıldı. Çok mutlu, çok heyecanlı. Dünya Kupası'ndan yeni geldi. Avusturya kampının ikinci yarısında bize katılacak. İnşallah ilk maçımızda hazır olacak." ifadelerini kullandı.









TRANSFER AÇIKLAMASI İÇİN KARAR



Transfer döneminde taraftarların büyük bir heyecan içinde olduğunu belirten Kamer, "Transferleri ve duyurularımızı, radyomuz ve FB TV'den yapmaya karar verdik. Uzun süredir taraftarlarımızın merak ettiği transfer süreci var, merak ediyorlar ve sabırsızlanıyorlar. İlk yayında yönetici olarak yer almaktan çok mutluyum." dedi.



"KİMSEYE ÖNCELİK TANIMAYACAĞIZ"



Kulübün iletişim stratejisinin profesyonel bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Kamer, transfer haberlerinin eş zamanlı olarak paylaşılacağını belirterek, "İletişimde stratejisi profesyonelce yürütülecek. Herkes önce haber vermeye çalışıyor ama aynı anda duyuru yapacağız. Kimseye öncelik tanımayacağız." ifadelerini kullandı.



"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"



Transfer sürecinde çıkan haberlerin kulübe zarar verdiğini söyleyen Kamer, "Yayınladıkları bir sürü haber hem transfer sürecini olumsuz etkiliyor, hem de taraftarı yanlış yönlendiriyor. 24 sata çalışıyoruz, teknik heyet çalışma yaptı. Hangi transferleri yapmalıyız, ne olmalı? Seçim öncesinden beri heyetimiz çalışıyor. Her pozisyon için en az 100 oyuncu izlendi. Stratejimiz var, eksik olduğumuz ve fazla olduğumuz pozisyonlar belli. Bilinçli şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'YE PAZARLIKTA ZARAR VERİYORLAR"



Basın mensuplarına da çağrıda bulunan Kamer, transfer haberlerinde doğruluğun önemine dikkat çekerek "Basın mensuplarından rica ediyorum; %100 emin olmadıkları haberleri yapmasınlar! Fenerbahçe'ye pazarlıkta çok zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.



İSMAİL KARTAL'IN TAKIMLA İLGİLİ SÖZLERİ



Teknik Direktör İsmail Kartal ile sürekli görüş alışverişinde olduklarını belirten Kamer, "İsmail Kartal, oyuncuların çok konsantre olduğunu ve şampiyonluk için mücadeleye hazır olduklarını söyledi. 30 metrede baskılı hücum futbolu oynatacağını söylüyor hocamız... İlk kampın çok iyi geçtiğini söyledi." dedi.



"EKSİKLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Mevcut kadronun genel yapısından memnun olduklarını ancak ihtiyaç duyulan bölgeler için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kamer, "Kadromuz diğerleri ile kıyasladığımızda oldukça iyi. Fazla ve eksik olduğumuz yerler var. Eksikler için çalışıyoruz. Birazdan açıklayacağız." sözleriyle transfer konusunda taraftarlara mesaj verdi.



