Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden koşulacak. Sprint yarışı cumartesi günü TSİ 14.00'te, sıralama turları ise aynı gün TSİ 18.00'de başlayacak.
Yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 171
2. George Russell (Büyük Britanya): 131
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125
4. Oscar Piastri (Avustralya): 80
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79
Takımlar
1. Mercedes: 302
2. Ferrari: 204
3. McLaren: 159
4. Red Bull: 115
5. Alpine: 57
Yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 171
2. George Russell (Büyük Britanya): 131
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125
4. Oscar Piastri (Avustralya): 80
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79
Takımlar
1. Mercedes: 302
2. Ferrari: 204
3. McLaren: 159
4. Red Bull: 115
5. Alpine: 57