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Ouattara, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, Slovakya kampında takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 19:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ouattara, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş'ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların Slovakya kampında ilk antrenmanına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samorin şehrinde bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonların üzerinde durulduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ouattara, ilk kez takımla çalıştı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi de Slovakya kampındaki çalışmalara bugün dahil oldu.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden takip etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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