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Beren Kalyoncu'ya büyük ünvan

Milli satranççı Beren Kalyoncu, WFM ünvanı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beren Kalyoncu'ya büyük ünvan
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Milli satranç sporcusu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'da düzenlenen 38. Uluslararası Pula Açık Satranç Turnuvası'ndaki performansıyla Woman FIDE Master (WFM) ünvanının sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, daha önce Woman Candidate Master (WCM) ünvanına sahip olan milli sporcu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen organizasyonda gösterdiği başarılı performansla Woman FIDE Master (WFM) ünvanını almaya hak kazandı.

Federasyon, WFM unvanını elde eden Beren Kalyoncu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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