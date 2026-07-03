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Göztepe'ye Karabağ'dan sol bek: Elvin Cafarguliyev

Göztepe, Karabağ forması giyen sol bek Elvin Cafarguliyev ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:15
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Göztepe'ye Karabağ'dan sol bek: Elvin Cafarguliyev
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol City'den Sinclair Armstrong ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez sol bek takviyesi için harekete geçti.

KARABAĞ'DAN SOL BEK

İzmir temsilcisinin, Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Elvin Cafarguliyev ile ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması ve oyuncu için teklif sunması bekleniyor.

RESMİ ADIM BEKLENİYOR

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cafarguliyev'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak Karabağ'nın bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması ve müzakerelerin olumlu ilerlemesi halinde transfer için resmi adımların atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karabağ formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Cafarguliyev, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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