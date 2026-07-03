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Göztepe'ye yeni golcü: Leonardo Rocha

Göztepe, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Rakow Czestochowa forması giyen Portekizli santrfor Leonardo Rocha ile anlaştığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:07
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Göztepe'ye yeni golcü: Leonardo Rocha
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Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarında katılmayı hedefleyen Göztepe, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Rakow Czestochowa forması giyen Portekizli santrfor Leonardo Rocha ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Polonya basınında yer alan haberlere göre transferde son detaylar görüşülürken, bonservis bedelinin 750 bin ila 1 milyon Euro arasında olması bekleniyor.

29 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Zaglebie Lubin'de geçirdi. Burada sergilediği performansla dikkat çeken Rocha, sezonun devamında Rakow'a geri döndü. Ancak kadro planlamasında yeterli süre bulamayan deneyimli forvetin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

2 metre boyundaki Portekizli santrfor, hava toplarındaki üstünlüğü, sırtı dönük oyun becerisi, fizik gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınıyor. Sağ ayağını etkili kullanan Rocha, özellikle duran toplarda ve ortalarda önemli bir gol tehdidi oluşturuyor.

Kariyerinde Monaco altyapısından yetişen Leonardo Rocha; Leganes B, Ontinyent, Lommel, Eupen, RWDM, Lierse, Radomiak Radom, Rakow Czestochowa ve Zaglebie Lubin formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 219 resmi maçta 80 gol atan Portekizli futbolcu, Belçika 1. Lig B'de gol kralı olmayı da başardı.

İSTİKRARLI GÖRÜNTÜ

Geride kalan 2025-26 sezonunda ise Rakow ve Zaglebie Lubin formalarıyla lig ve kupada toplam 42 resmi karşılaşmada 16 gol ve 1 asist üreten Rocha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Göztepe yönetiminin Avrupa kupalarında mücadele edecek geniş ve alternatifli bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Leonardo Rocha transferini kısa süre içinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Portekizli golcünün, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattına hem fizik gücü hem de skor katkısıyla önemli bir seviye atlatması hedefleniyor.

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