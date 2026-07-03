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LeBron, yeni takımını seçmek için acele etmeyecek

Yıldız oyuncu LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki geleceğiyle ilgili kararını vermek için herhangi bir takvim belirlemediği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, yeni takımını seçmek için acele etmeyecek
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Yıldız oyuncu LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki geleceğiyle ilgili kararını vermek için herhangi bir takvim belirlemediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla James'in imzalamaya hazır olduğu sözleşme türü konusunda esnek davranması sayesinde, 2010 ve 2014 yazlarının aksine diğer transfer süreçlerini durdurmadan sabırlı hareket edebileceği ifade edildi.

ESPN'den Shams Charania konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"LeBron James şu anda karar vermek için acele etmiyor. Tüm seçenekleri değerlendiriyor. En büyük önceliği, anlamlı basketbol oynayabileceğine ve şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inandığı bir takım bulmak. Bildiğim kadarıyla bu tamamen para odaklı bir karar olmayacak.

Serbest oyuncu dönemi açıldığından beri menajeri Rich Paul yaklaşık bir düzine farklı teklif aldı."

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'in LeBron için en güçlü adaylar olduğu belirtilirken, Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers'ın da yıldız oyuncuyla temas kuran takımlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Charania sözlerini şöyle tamamladı:

"LeBron önümüzdeki birkaç günü tüm seçenekleri değerlendirerek geçirecek. Şu an için herhangi bir karar tarihi bulunmuyor."

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