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Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda

Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda
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Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Sertaç Şanlı

Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



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