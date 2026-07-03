Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda

Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Teşekkürler Sertaç Şanlı
Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
"Teşekkürler Sertaç Şanlı
Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."