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NBA Yaz Ligi'nde "tek serbest atış" kuralı uygulanacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA Yaz Ligi'nde 'tek serbest atış' kuralı uygulanacak
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA, yaptığı açıklamada, "Oyunun hızını artırmak amacıyla tasarlanan bu kurala göre, normalde bir, iki veya üç serbest atışla sonuçlanan faullerde artık tek bir serbest atış hakkı tanınacak. Bu atış, yerini aldığı serbest atışların toplam puan değeri kadar sayılacak." ifadelerini kullandı.

NBA, söz konusu kuralın G Ligi'nde 2019-20 sezonundan bu yana uygulandığını belirterek, serbest atış kazanan oyuncuların artık birden fazla yerine tek atış kullanacağını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kuralın maçın tamamında uygulanmayacağı belirtilirken, son çeyreğin son iki dakikası ile uzatma periyotlarının tamamında standart NBA serbest atış kurallarının uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

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