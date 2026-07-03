Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oyuncunun kampta yer almasının sebebi; teknik direktör İsmail Kartal...
Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.