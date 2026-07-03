03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe, sözleşmesi sona ermesine rağmen kampta yer alan Mert Hakan'ın sözleşmesini 1 yıl uzatacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:37
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oyuncunun kampta yer almasının sebebi; teknik direktör İsmail Kartal...

Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.