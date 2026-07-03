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Victor Osimhen'e kaptanlık ve 9 numara!

Galatasaray'da Victor Osimhen'e kaptanlık görevi ve 9 numaralı forma teslim edilecek. Sarı-kırmızılılar, transfer stratejisini de tamamen Osimhen'in etrafında kurgulayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'e kaptanlık ve 9 numara!
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Mauro Icardi, Galatasaray'da unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Attığı kritik goller, özellikle derbi performansları ve şampiyonluk katkılarıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Gol kralı oldu, Galatasaray'ın üst üste şampiyonluklarında büyük rol oynadı. Ama bütün efsaneler gibi Icardi'nin de dönemi kapandı.

YENİ 9 NUMARA

Galatasaray'da artık yeni bir lider ve 9 numara var: Victor Osimhen.

Icardi'nin liderlik misyonunu ve 9 numarasını gelecek sezon Nijeryalı golcü taşıyacak. Yönetimin Victor Osimhen'i motive etmek ve ödüllendirmek adına bu adımı attığı bildirildi.

OSIMHEN'E UYGUN TRANSFER!

Yıldız oyuncuyu daha fazla gol pozisyonuna sokmak ve hücumda daha etkili kılmak için transferde de Osimhen'e uygun takviyeler yapılması planlanıyor.

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