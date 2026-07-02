Hamburg'dan Sidiki Cherif hamlesi!

Almanya Bundesliga ekibi Hamburg, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hamburg, 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulundu.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli forma ile 16 maça çıkan genç santrfor, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli forma ile 16 maça çıkan genç santrfor, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.