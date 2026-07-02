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Hamburg'dan Sidiki Cherif hamlesi!

Hamburg, Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 22:24
Fotoğraf: AA
Hamburg'dan Sidiki Cherif hamlesi!
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Almanya Bundesliga ekibi Hamburg, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hamburg, 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulundu.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli forma ile 16 maça çıkan genç santrfor, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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