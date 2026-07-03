02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
3-0
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
2-1
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
2-0
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

Salih Özcan için transfer derbisi!

Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve resmi teklif sunduğu Salih Özcan için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Salih Özcan için transfer derbisi!
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Temmuz ayında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yabancı kuralının 10+4'e düşmesinden sonra planlamada da değişiklikler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yerli futbolculara öncelik vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, 32 kez A Milli Takım forması da giyen 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan ile ilgilenmeye başladı.

Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile görüşmelere başladı. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.

TRANSFERDE DERBİ!

Bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.

Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.

Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor.

GEÇEN SEZON 74 DAKİKA

Salih geçen sezon 12 maçta 74 dakika oynadı.

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