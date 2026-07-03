Salih Özcan için transfer derbisi!

Temmuz ayında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yabancı kuralının 10+4'e düşmesinden sonra planlamada da değişiklikler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yerli futbolculara öncelik vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, 32 kez A Milli Takım forması da giyen 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan ile ilgilenmeye başladı.
Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile görüşmelere başladı. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.
TRANSFERDE DERBİ!
Bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.
Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.
Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor.
GEÇEN SEZON 74 DAKİKA
Salih geçen sezon 12 maçta 74 dakika oynadı.
Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile görüşmelere başladı. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.
TRANSFERDE DERBİ!
Bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.
Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.
Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor.
GEÇEN SEZON 74 DAKİKA
Salih geçen sezon 12 maçta 74 dakika oynadı.