Erzurumspor FK'da Serkan Özbalta ile yola devam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi iç transferde önemli adımlar attı. Mavi-beyazlı kulüp, teknik direktör Serkan Özbalta ve mevcut kadroda yer alan 5 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERKAN ÖZBALTA İLE DEVAM
Erzurumspor FK, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın da katıldığı törende Özbalta, 2026-2027 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında yer alacak.
5 OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME
Erzurumspor FK, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile de yeni sözleşme imzaladı. Bu oyuncular, yeni sezonda Süper Lig'de mavi-beyazlı formayla mücadele etmeyi sürdürecek.
"YENİDEN ANLAŞTIK"
Kulüp Başkanı Ahmet Dal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlattı.
Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ahmet Dal, teknik heyetle birlikte yoğun bir transfer süreci yürüttüklerini belirtti.
Dal, "Bugüne kadar olduğu gibi Erzurumspor için en uygun olanı, forma ve armamızın ağırlığını kaldıracak ve bu şehre layık oyuncuları almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız dış transferlerle de Süper Lig'e hazır şekilde gireceğiz." açıklamasında bulundu.
SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Erzurumspor FK Başkanı, sponsorluk görüşmelerinin de sürdüğünü aktardı.
Dal, "Yaptığımız sponsorluk görüşmelerini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. Süper Lig'in ekonomik zorluklarının farkındayız. İnşallah Erzurumspor'umuza destek olacak Erzurumlu iş adamlarımız ve sponsorlarımızla Süper Lig'e hazır girmek istiyoruz." dedi.
KAMP ERZURUM'DA TAMAMLANACAK
Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü Erzurum'da başladı. Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın kampı Erzurum'da tamamlayacağını ve kamp döneminde birkaç hazırlık maçı yapılacağını ifade etti.
Yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımının ise ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.
Erzurumspor FK, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın da katıldığı törende Özbalta, 2026-2027 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında yer alacak.
5 OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME
Erzurumspor FK, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile de yeni sözleşme imzaladı. Bu oyuncular, yeni sezonda Süper Lig'de mavi-beyazlı formayla mücadele etmeyi sürdürecek.
"YENİDEN ANLAŞTIK"
Kulüp Başkanı Ahmet Dal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlattı.
Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ahmet Dal, teknik heyetle birlikte yoğun bir transfer süreci yürüttüklerini belirtti.
Dal, "Bugüne kadar olduğu gibi Erzurumspor için en uygun olanı, forma ve armamızın ağırlığını kaldıracak ve bu şehre layık oyuncuları almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız dış transferlerle de Süper Lig'e hazır şekilde gireceğiz." açıklamasında bulundu.
SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Erzurumspor FK Başkanı, sponsorluk görüşmelerinin de sürdüğünü aktardı.
Dal, "Yaptığımız sponsorluk görüşmelerini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. Süper Lig'in ekonomik zorluklarının farkındayız. İnşallah Erzurumspor'umuza destek olacak Erzurumlu iş adamlarımız ve sponsorlarımızla Süper Lig'e hazır girmek istiyoruz." dedi.
KAMP ERZURUM'DA TAMAMLANACAK
Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü Erzurum'da başladı. Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın kampı Erzurum'da tamamlayacağını ve kamp döneminde birkaç hazırlık maçı yapılacağını ifade etti.
Yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımının ise ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.