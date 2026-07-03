02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
3-0
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

12 Dev Adam, Bosna Hersek'i devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup ederek gruptaki namağlup serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 23:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 00:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, Bosna Hersek'i devirdi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 5'te 5 yaparak C Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Bosna Hersek ise 3. mağlubiyetini yaşadı. 

Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Karşılaşmaya Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, karşılıklı sayıların ardından ilk bölümü 10-6 önde geçti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı dakikaların ardından Bosna Hersek farkı 1'e kadar indirdi: 9-10. Son bölümde ay-yıldızlılar hücumda pota altında istediğini alamadı ve Bosna Hersek, Garza'nın üçlüğüyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken fark korundu: 22-21. Çizginin gerisinden sayılar üreten Bosna Hersek, devre arasına 5 dakika 39 saniye kala 5 sayılık (28-23) avantaj yakaladı. Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'e Gegic ve Kamenjas ile karşılık veren Bosna Hersek, son bölüme 34-30 önde girdi. Milli takım, boyalı alanda kritik atışlardan isabet bulamadı ve Bosna Hersek, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Türkiye, üçüncü çeyreğe 4-0'lık seriyle başladı ve farkı 1'e (39-38) indirdi. İlerleyen bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlılar, karşılaşmada yeniden öne geçti: 43-46. İki takımın da karşılıklı sayılar attığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, Furkan Korkmaz'ın iki üçlüğü ile 6 sayı buldu: 55-57. Kalan bölümde Bosna Hersek, taraftar desteğini arkasına alsa da Türkiye, son 10 dakikaya 2 sayılık avantajla 59-57 önde gitti.

Son periyot, büyük çekişmeye sahne oldu. Garza'nın etkili oyunu ile dördüncü çeyreğe 5 sayılık seriyle başlayan Bosna Hersek'e Türkiye, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile yanıt verdi: 62-63. Karşılaşmanın 35. dakikasında Bosna Hersek'in başantrenörü Dario Gjergja ikinci teknik faulle oyun dışı kaldı. İki takımın da karşılıklı hatalar yaparak sayı üretemediği bölümün ardından milli takım, 7 sayılık (69-62) avantaj yakaladı. Savunmada üstünlük kuran Bosna Hersek, maçın sonuna 2 dakika 16 saniye kala farkı 2'ye (69-71) indirdi. Kenan Sipahi'nin kritik anda bulduğu üç sayılık basketle Türkiye, skoru 76-71 yaptı. Kalan bölümde Bosna Hersek'in farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Türkiye, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek-Türkiye maçını saha kenarından takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de izledi.

CEDİ OSMAN'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

Milli takımda Cedi Osman, 15 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Şehmus Hazer, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Alperen Şengün ise 14 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

TARIK BIBEROVIC DOĞDUĞU TOPRAKLARDA OYNADI

Bosna Hersek'in Zenica kentinde doğan Tarık Biberovic, doğduğu şehirde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşmanın oynandığı Husejin Smajlovic Arena'nın tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı.

Bosna Hersekli taraftarlar, açtıkları bayrakla Filistin'e destek verdi.

Salon: Husejin Smajlovic

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Bosna Hersek: Alibegovic 3, Atic 9, Gegic 19, Lazic 4, Kamenjas 8, Vrabac, Garza 27, Talic 3, Simanic 2, Pjanic

Türkiye: Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Yiğitcan Saybir, Tarık Biberovic 10, Alperen Şengün 14, Şehmus Hazer 16, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 8, Ömer Faruk Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 57-59

Beş faulle çıkan: 39.38 Lazic (Bosna Hersek)

Diskalifiye: 34.57 Dario Gjergja (Bosna Hersek) (Başantrenör)

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