Aziz Yıldırım'dan Ahmet Ercanlar'a telefon: 'Geri alıyorum'

Fenerbahçe'de altyapıda forma giyen gazeteci Ahmet Ercanlar'ın oğlu Aren'in kulüpten gönderildiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ahmet Ercanlar'ın bu durumu sosyal medyada duyurmasının ardından, kararın yönetici Barış Göktürk tarafından alındığı iddia edildi. Barış Göktürk ise bu durumdan haberi olmadığını açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise Ahmet Ercanlar'ı arayarak oğlunun yeniden kulübe alındığını ilettiği belirtildi.
BARIŞ GÖKTÜRK: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
İddiaların ardından açıklama yapan Barış Göktürk, "Ahmet Ercanlar'ın herhangi bir akrabasının Fenerbahçe altyapısından benim talimatımla çıkarıldığı veya geri alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu iddia eden şerefsizdir, haysiyetsizdir." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında Göktürk şu ifadeleri kullandı:
"Yatırımcısı olduğum kanalda çalıştığı dönemde şahsımı kahraman ilan eden ve daha sonra iş akdi son bulunca sistematik şekilde yalan haber ve dezenformasyon üreten bu kişi, sosyal medyada oluşturduğu yapı üzerinden şahsımı ve Fenerbahçe'yi yıpratmaya çalışmaktadır.
Kendisini daha önce de camia içerisinde kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durması ve şampiyonluk yolunda ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğe zarar vermemesi konusunda defalarca kez uyardım.
Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu büyük camiayı hak ettiği şampiyonluğa ulaştıracağız. Yaşasın Fenerbahçe!"
"AZİZ YILDIRIM ARADI..."
Yaşananların ardından bir açıklama daha yapan Ahmet Ercanlar, "Başkan Aziz Yıldırım aradı. 'Çocuğuna yapılandan haberim yoktu. Benim çocuklara olan hassasiyetimi biliyorsun. Bu yapılanları tasvip etmiyorum. Oğlunu Fenerbahçe'ye geri alıyorum.' dedi.
BARIŞ GÖKTÜRK: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
İddiaların ardından açıklama yapan Barış Göktürk, "Ahmet Ercanlar'ın herhangi bir akrabasının Fenerbahçe altyapısından benim talimatımla çıkarıldığı veya geri alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu iddia eden şerefsizdir, haysiyetsizdir." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında Göktürk şu ifadeleri kullandı:
"Yatırımcısı olduğum kanalda çalıştığı dönemde şahsımı kahraman ilan eden ve daha sonra iş akdi son bulunca sistematik şekilde yalan haber ve dezenformasyon üreten bu kişi, sosyal medyada oluşturduğu yapı üzerinden şahsımı ve Fenerbahçe'yi yıpratmaya çalışmaktadır.
Kendisini daha önce de camia içerisinde kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durması ve şampiyonluk yolunda ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğe zarar vermemesi konusunda defalarca kez uyardım.
Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu büyük camiayı hak ettiği şampiyonluğa ulaştıracağız. Yaşasın Fenerbahçe!"
"AZİZ YILDIRIM ARADI..."
Yaşananların ardından bir açıklama daha yapan Ahmet Ercanlar, "Başkan Aziz Yıldırım aradı. 'Çocuğuna yapılandan haberim yoktu. Benim çocuklara olan hassasiyetimi biliyorsun. Bu yapılanları tasvip etmiyorum. Oğlunu Fenerbahçe'ye geri alıyorum.' dedi.