Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu ile yeni sözleşme imzalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson'ın sözleşmelerinin yenilendiği belirtildi.
Beşiktaş GAİN'de 4 oyuncuyla yeni sözleşme
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
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