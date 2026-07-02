Beşiktaş GAİN, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.