Beşiktaş'a 4 yıllık imza: Kassoum Ouattara

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini resmiyete kavuşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
''Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Ouattara, 4 asistlik performans sergiledi.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
''Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Ouattara, 4 asistlik performans sergiledi.