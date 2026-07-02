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Beşiktaş'a 4 yıllık imza: Kassoum Ouattara

Beşiktaş, Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 22:04
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'a 4 yıllık imza: Kassoum Ouattara
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini resmiyete kavuşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''



PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Ouattara, 4 asistlik performans sergiledi.

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