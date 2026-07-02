Beşiktaş'tan orta sahaya Mangala hamlesi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Lyon forması giyen Orel Mangala oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da beğendiği futbolcular arasında yer alan Belçikalı orta saha için kulüp içerisinde değerlendirmeler devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecinde oyuncunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı ve sakatlık sonrası dönüş performansını da yakından takip ediyor. Teknik heyetin, Mangala'nın fiziksel durumu ve yeniden yakaladığı form seviyesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın transfer planlamasında ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor.
Siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecinde oyuncunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı ve sakatlık sonrası dönüş performansını da yakından takip ediyor. Teknik heyetin, Mangala'nın fiziksel durumu ve yeniden yakaladığı form seviyesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın transfer planlamasında ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor.