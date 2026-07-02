02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
0-035'
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

CANLI: Bosna Hersek - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 21:10 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 22:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Bosna Hersek - Türkiye
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zenica'daki Husejin Smajlovic Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayan mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (4.ÇEYREK)

BOSNA HERSEK: 62

TÜRKİYE: 64


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