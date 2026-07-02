CANLI: Bosna Hersek - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zenica'daki Husejin Smajlovic Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayan mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (4.ÇEYREK)
BOSNA HERSEK: 62
TÜRKİYE: 64
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CANLI TAKİP (4.ÇEYREK)
BOSNA HERSEK: 62
TÜRKİYE: 64
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!