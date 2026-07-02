Trabzonspor mutlu sona ulaştı: Andre Onana

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleciyi kadrosuna kattı.
Haberde, tarafların geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığının bildirildiği transferin resmen imzalandığı belirtildi.
ANLAŞMA DETAYLARI
Anlaşmaya göre Trabzonspor, Onana'yı performansa bağlı olarak 1.5 milyon euroya kadar çıkabilecek kiralama bedeliyle 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sözleşmede satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddesi yer almıyor.
Öte yandan bordo-mavili kulübün, deneyimli kalecinin maaşının büyük bölümünü karşılayacağı aktarılırken, Onana'nın bir sezonun ardından Manchester United'a geri döneceği ifade edildi.
Haberde, tarafların geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığının bildirildiği transferin resmen imzalandığı belirtildi.
ANLAŞMA DETAYLARI
Anlaşmaya göre Trabzonspor, Onana'yı performansa bağlı olarak 1.5 milyon euroya kadar çıkabilecek kiralama bedeliyle 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sözleşmede satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddesi yer almıyor.
Öte yandan bordo-mavili kulübün, deneyimli kalecinin maaşının büyük bölümünü karşılayacağı aktarılırken, Onana'nın bir sezonun ardından Manchester United'a geri döneceği ifade edildi.