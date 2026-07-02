02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
3-0
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

Trabzonspor mutlu sona ulaştı: Andre Onana

Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 22:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor mutlu sona ulaştı: Andre Onana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleciyi kadrosuna kattı.

Haberde, tarafların geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığının bildirildiği transferin resmen imzalandığı belirtildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Anlaşmaya göre Trabzonspor, Onana'yı performansa bağlı olarak 1.5 milyon euroya kadar çıkabilecek kiralama bedeliyle 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sözleşmede satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddesi yer almıyor.

Öte yandan bordo-mavili kulübün, deneyimli kalecinin maaşının büyük bölümünü karşılayacağı aktarılırken, Onana'nın bir sezonun ardından Manchester United'a geri döneceği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.