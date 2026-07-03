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Beşiktaş'a Lauriente yanıtı: 30 milyon euro

Sassuolo, Beşiktaş'ın ilgilendiği Armand Lauriente için 30 milyon euro talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Lauriente yanıtı: 30 milyon euro
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Beşiktaş, sol kanat için Arsenal'den Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi de alternatif listesinde tutuyor ve Lauriente için de girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 MİLYON EURO TALEP

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; siyah beyazlı yönetim 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak tok satıcı rolünü oynayan Serie A ekibi yüksekten uçtu. Sassuolo'nun Lauriente için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Fransız oyuncuyla büyük oranda el sıkışan Beşiktaş yönetiminin bonservis bedelinde ortak noktada buluşulduğu takdirde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

SASSUOLO PERFORMANSI

Lauriente'nin Sassuolo ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor. Serie A ekibinin 4 yıl önce 10.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lorient'ten transfer ettiği Lauriente, geçen sezon 7 gol, 9 asistle oynadı. Sassuolo'da toplam 141 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 38 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

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