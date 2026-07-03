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Fenerbahçe'ye Vlahovic önerisi

Serhou Guirassy'den haber bekleyen Fenerbahçe'ye menajerler, Dusan Vlahovic'i önerdi. Değerlendirmeye alan yönetim, Sırp golcünün maaş ve imza parası talebini inceleyecek, mali tabloya uyarsa da transfer edilecek

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:35
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'ye Vlahovic önerisi
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Juventus ile sözleşme yenilemeyen ve 'Kulüpsüz' durumuna düşen Dusan Vlahovic, artık bizden biri gibi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum, Marmaris ve Göcek'te yaz tatilini geçiren Sırp forvet, ülkemizden ayrılırken peşine Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de taktı.

26 yaşındaki golcünün menajeri siyah-beyazlı kulüple temasa geçmiş ve Vlahovic'in taleplerini iletmişti. Menajer olan babası, şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan yönetime "Vlahovic'i ister misiniz?" önerisinde bulundu.

Fenerbahçe, Serhou Guirassy'yi bitirmek istiyor ama Vlahovic önerisi de değerlendirmeye alındı.

FORMÜLLER MASAYA YATIRILACAK

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde Vlahovic'in babasıyla temas kurması bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde transfer şartları, maaş beklentisi ve olası imza parası formülleri masaya yatırılacak.

Avrupa'dan birçok kulübün ve Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Vlahovic konusunda önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik Direktör İsmail Kartal, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor.

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