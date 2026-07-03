Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu adımı!

Orta sahaya takviye peşindeki Galatasaray, yabancı kuralına göre adımlar atmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Championship ekibi Burnley forması giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu için sarı-kırmızılılar adım attı.
Orta sahada forma giyen ve kulübü ile 2030'a kadar kontratı bulunan futbolcu Fransa'da Rennes'te yetişti. Sonrasında 27 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan Ugochukwu, geçen sezon ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'e transfer oldu.
Geçen sezon Premier Lig'de yer alan Burnley'de 38 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 2 asist ile oynadı.
Orta sahada forma giyen ve kulübü ile 2030'a kadar kontratı bulunan futbolcu Fransa'da Rennes'te yetişti. Sonrasında 27 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan Ugochukwu, geçen sezon ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'e transfer oldu.
Geçen sezon Premier Lig'de yer alan Burnley'de 38 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 2 asist ile oynadı.