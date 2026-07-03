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Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu adımı!

Galatasaray, Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferi için adım attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:52
Haber: Sabah
Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu adımı!
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Orta sahaya takviye peşindeki Galatasaray, yabancı kuralına göre adımlar atmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere Championship ekibi Burnley forması giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu için sarı-kırmızılılar adım attı.

Orta sahada forma giyen ve kulübü ile 2030'a kadar kontratı bulunan futbolcu Fransa'da Rennes'te yetişti. Sonrasında 27 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan Ugochukwu, geçen sezon ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'e transfer oldu.

Geçen sezon Premier Lig'de yer alan Burnley'de 38 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 2 asist ile oynadı.

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