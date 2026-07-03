İsmail Kartal, 8 bilet kesti!

Topuk Yaylası kampıyla sezon hazırlıklarına start veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hızlı ve sert bir başlangıç yaparken takım da şekillenmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ciddi bir temizliğe ihtiyacı olan kadroda 9 günlük ilk etap sonrası ayrılacak isimler netleşti. Ağırlıklı olarak günde çift idman yaptıran İsmail Hoca, oyuncuların adeta pestilini çıkarırken, Topuk Yaylası'nın parlayanı kiralık Archie Brown oldu.
Takımla çalışmalara sonradan başlayan Skriniar ile Asensio yavaş yavaş form tutarken, Talisca'nın hafif sakatlığı korkuttu, Avrupa açılışını kaçıracak Muriç moralleri bozdu.
GENÇLER SÖNÜK KALDI
Kamp sonunda kalemleri kırılanlar ise ağırlıklı olarak gençlerdi. İsmail Kartal; Yiğit Fidan, Omar Fayed, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Emre Demir ve Adem Demir'i Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarına götürmeme kararı aldı.
İrfan Can Eğribayat ile Musaba da hocanın planlarında yer almıyor. Kiralıktan dönen Livakovic, Amrabat, Diego Carlos'la yolları ayıracak sarı lacivertlilerde, talipleri çok olmasına rağmen Oosterwolde'ye vize yok.
İrfan Can Kahveci de Kartal'ın takımda görmek istediği isimlerden biri. F.Bahçe, 5 Temmuz'da yerli millileriyle Avusturya'ya uçacak.
Takımla çalışmalara sonradan başlayan Skriniar ile Asensio yavaş yavaş form tutarken, Talisca'nın hafif sakatlığı korkuttu, Avrupa açılışını kaçıracak Muriç moralleri bozdu.
GENÇLER SÖNÜK KALDI
Kamp sonunda kalemleri kırılanlar ise ağırlıklı olarak gençlerdi. İsmail Kartal; Yiğit Fidan, Omar Fayed, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Emre Demir ve Adem Demir'i Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarına götürmeme kararı aldı.
İrfan Can Eğribayat ile Musaba da hocanın planlarında yer almıyor. Kiralıktan dönen Livakovic, Amrabat, Diego Carlos'la yolları ayıracak sarı lacivertlilerde, talipleri çok olmasına rağmen Oosterwolde'ye vize yok.
İrfan Can Kahveci de Kartal'ın takımda görmek istediği isimlerden biri. F.Bahçe, 5 Temmuz'da yerli millileriyle Avusturya'ya uçacak.