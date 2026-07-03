Yabancı kuralı neden değişmedi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda uygulanacağını açıklamasının yankıları devam ediyor.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpler Birliği'nin yaptığı son toplantının ardından yabancı kuralının değiştirilmesi için ortak kararın alındığı bildirilmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden alınan bilgilere göre kulüpler arasında nitelikli bir çoğunluk sağlanmadı.
Hatta bazı Süper Lig ekipleri transfer planlarını bu kural üzerinden yaptı. Futbol Federasyonu, bu iki sebepten dolayı 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gitmedi.
YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Kulüpler Birliği önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu tekrar masaya yatırma kararı aldı.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpler Birliği'nin yaptığı son toplantının ardından yabancı kuralının değiştirilmesi için ortak kararın alındığı bildirilmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden alınan bilgilere göre kulüpler arasında nitelikli bir çoğunluk sağlanmadı.
Hatta bazı Süper Lig ekipleri transfer planlarını bu kural üzerinden yaptı. Futbol Federasyonu, bu iki sebepten dolayı 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gitmedi.
YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Kulüpler Birliği önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu tekrar masaya yatırma kararı aldı.