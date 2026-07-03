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Kim Min Jae transferinde bekleme kararı!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih'ten transferi gündeme gelen Kim Min Jae için bekleme kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 10:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:24
Haber: Sporx.com
Kim Min Jae transferinde bekleme kararı!
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih'ten transferi gündeme gelen Kim Min Jae için frene bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, yabancı kuralının ardından transfer politikasını şekillendirmeye başladı. Sarı-kırmızılı, öncelikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmak istiyor.

ÖNCELİK VAN DIJK AMA...

Savunmaya da takviye planlayan Galatasaray'da, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'in geleceği de belirleyici olacak. Galatasaray, Davinson ayrılırsa Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyor.

25 MİLYON EURO GERİ ADIM ATTIRDI

Hollandalı Van Dijk ile İtalya'dan Milan da ilgileniyor. Galatasaray, Van Dijk'a alternatif olarak listesine aldığı Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'luk bonservis talebi nedeniyle şimdilik bekleme kararı aldı. Güney Koreli futbolcu için karar transferde diğer bölgelere yapılacak takviye ve Davinson Sanchez'in transferi ve Van Dijk'tan gelecek yanıta göre şekillenecek.

FENERBAHÇE'DE DURUM

Fenerbahçe de eski oyuncusu Kim Min Jae için şimdilik bekleme kararı aldı.

Vedat Muriqi'nin ardından santrfora bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, limitini hücum hattında kullanmak istiyor.

29 yaşındaki Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'yu fazla bulan Fenerbahçe, diğer transferler ve yabancı kontenjanına göre bu transfere karar verecek.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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