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Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Kassoum Ouattara

Beşiktaş'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Kassoum Ouattara, kulüp tarihinin 201. yabancı futbolcusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:15
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Kassoum Ouattara
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Beşiktaş'ın, Fransız ekibi Monaco'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki 201. yabancı futbolcu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp tarihinde 58 farklı ülkeden 200 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini 21 yaşındaki savunma oyuncusu Kassoum Ouattara'yı transfer ederek gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Ouattara, siyah-beyazlı ekibin formasını terletecek altıncı Fransız oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Genç sol bek, Fransız ekipleri Us Ivry (2011-2017) ve Montrouge'un (2017-2020) altyapısının yanı sıra Amiens'in (2020-2021) alt yaş gruplarında forma giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini de Amiens ile imzalayan Ouattara, daha sonra Kasım 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Monaco formasıyla 2,5 sezonda tüm kulvarlarda 57 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol attı.

Ouattara, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi.

6. Fransız futbolcu

Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Fransız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'ydı.

Nouma'yı daha sonra sırasıyla Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin ve Valentin Rosier takip etti.

Yeni sezonun ilk transferi

2026-2027 sezonuna İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile giren Beşiktaş, ilk transferini savunmaya yaptı.

Ouattara, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk transferi oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika 1 Michy Batshuayi
Benin 1 Junior Olaitan
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Panama 1 Amir Murillo
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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