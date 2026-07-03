Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek telefonu

Almanya Milli Takımı'nın sürpriz bir şekilde Dünya Kupası'na erkenden veda etmesi, Galatasaraylı Leroy Sane'yi çok üzdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Performansı ile bazı Alman taraftarların tepkisini de çeken Sane'yi telefon ile arayan Okan Buruk, oyuncusuna moral verdi ve kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha yineledi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.