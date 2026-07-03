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Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek telefonu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Leroy Sane'yi aradı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 10:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye destek telefonu
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Almanya Milli Takımı'nın sürpriz bir şekilde Dünya Kupası'na erkenden veda etmesi, Galatasaraylı Leroy Sane'yi çok üzdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Performansı ile bazı Alman taraftarların tepkisini de çeken Sane'yi telefon ile arayan Okan Buruk, oyuncusuna moral verdi ve kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha yineledi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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