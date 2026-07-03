03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Beşiktaş'ta iki yeni transfer hedefi: Mingo ve Vermeeren

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Santiago Ramos Mingo ve Arthur Vermeeren de listede yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:31
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta iki yeni transfer hedefi: Mingo ve Vermeeren
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına da erkenden başladı. İtalyan teknik adamın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÖNETİM DEĞERLENDİRİYOR

Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'nun geldiği öğrenildi. Arjantinli savunmacının, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ve yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

SON KARAR ITALIANO'DA

24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili son kararın ise teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından verileceği ifade edildi. İtalyan çalıştırıcının oyuncunun teknik ve fiziksel özelliklerini detaylı şekilde inceleyerek yönetime kapsamlı bir rapor sunacağı aktarıldı.

Hazırlanacak değerlendirme doğrultusunda Beşiktaş'ın resmi girişimde bulunup bulunmayacağı netlik kazanacak. Transfer çalışmalarını birçok bölge için sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyenin yeni sezon planlamasında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Mingo'nun listedeki adaylardan biri olarak değerlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.

İLK TEMAS KURULDU

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın radarına son olarak RB Leipzig forması giyen genç orta saha Arthur Vermeeren girdi. Avrupa'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı futbolcunun durumu hakkında ilk temasların kurulduğu öğrenildi.

Transfer sürecini yöneten Eduard Graf'ın, Alman kulübüyle iletişime geçerek oyuncunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

ANALİZ EDİLİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin, Vermeeren'in maliyeti, gelişim potansiyeli ve takıma sağlayacağı katkıyı ayrıntılı şekilde analiz ettiği aktarıldı. Şu ana kadar taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtilirken, Kara Kartal'ın önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmelerin ardından transfer konusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Teknik heyetin, genç, tempolu ve gelişime açık bir orta saha profili istediği, Vermeeren'in de bu kriterlere uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.