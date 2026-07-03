Beşiktaş'ta iki yeni transfer hedefi: Mingo ve Vermeeren

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına da erkenden başladı. İtalyan teknik adamın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÖNETİM DEĞERLENDİRİYOR
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'nun geldiği öğrenildi. Arjantinli savunmacının, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ve yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
SON KARAR ITALIANO'DA
24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili son kararın ise teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından verileceği ifade edildi. İtalyan çalıştırıcının oyuncunun teknik ve fiziksel özelliklerini detaylı şekilde inceleyerek yönetime kapsamlı bir rapor sunacağı aktarıldı.
Hazırlanacak değerlendirme doğrultusunda Beşiktaş'ın resmi girişimde bulunup bulunmayacağı netlik kazanacak. Transfer çalışmalarını birçok bölge için sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyenin yeni sezon planlamasında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Mingo'nun listedeki adaylardan biri olarak değerlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.
İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın radarına son olarak RB Leipzig forması giyen genç orta saha Arthur Vermeeren girdi. Avrupa'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı futbolcunun durumu hakkında ilk temasların kurulduğu öğrenildi.
Transfer sürecini yöneten Eduard Graf'ın, Alman kulübüyle iletişime geçerek oyuncunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
ANALİZ EDİLİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin, Vermeeren'in maliyeti, gelişim potansiyeli ve takıma sağlayacağı katkıyı ayrıntılı şekilde analiz ettiği aktarıldı. Şu ana kadar taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtilirken, Kara Kartal'ın önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmelerin ardından transfer konusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
Teknik heyetin, genç, tempolu ve gelişime açık bir orta saha profili istediği, Vermeeren'in de bu kriterlere uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'nun geldiği öğrenildi. Arjantinli savunmacının, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ve yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
SON KARAR ITALIANO'DA
24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili son kararın ise teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından verileceği ifade edildi. İtalyan çalıştırıcının oyuncunun teknik ve fiziksel özelliklerini detaylı şekilde inceleyerek yönetime kapsamlı bir rapor sunacağı aktarıldı.
Hazırlanacak değerlendirme doğrultusunda Beşiktaş'ın resmi girişimde bulunup bulunmayacağı netlik kazanacak. Transfer çalışmalarını birçok bölge için sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyenin yeni sezon planlamasında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Mingo'nun listedeki adaylardan biri olarak değerlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.
İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın radarına son olarak RB Leipzig forması giyen genç orta saha Arthur Vermeeren girdi. Avrupa'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı futbolcunun durumu hakkında ilk temasların kurulduğu öğrenildi.
Transfer sürecini yöneten Eduard Graf'ın, Alman kulübüyle iletişime geçerek oyuncunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
ANALİZ EDİLİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin, Vermeeren'in maliyeti, gelişim potansiyeli ve takıma sağlayacağı katkıyı ayrıntılı şekilde analiz ettiği aktarıldı. Şu ana kadar taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtilirken, Kara Kartal'ın önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmelerin ardından transfer konusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
Teknik heyetin, genç, tempolu ve gelişime açık bir orta saha profili istediği, Vermeeren'in de bu kriterlere uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.