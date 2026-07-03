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Ali Habeşoğlu için transfer yarışı kızışıyor

Midtjylland, Türkiye'den de önemli talipleri bulunan Ali Habeşoğlu ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ali Habeşoğlu için transfer yarışı kızışıyor
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir talip de Danimarka'dan çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor ve Erzurumspor FK'nın yanı sıra Belçika'nın Westerlo ile Hollanda'nın Fortuna Sittard takımlarının istediği genç forvet için Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Midtjylland'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Danimarka ekibinin Bodrum FK'lı yöneticilere teklifi ilettiği ancak net bir cevap alamadığı vurgulandı. Yeşil-beyazlıların bu transferde aceleci davranmayıp Ali'yi yüksek bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi.

Geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen, Ümit Milli Takım'da da görev yapan Ali, Bodrum FK'da 47 resmi maça çıktı.

21 yaşındaki santrfor toplam 3 bin 62 dakika sahada kalıp 14 gol atıp, 5 asist yaptı.

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