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Fenerbahçe'den Brahim Diaz yoklaması

Kanat bölgesi için Mason Greenwood'u ön planda tutan Fenerbahçe'nin, Brahim Diaz için de teklif yapabileceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 12:29
Haber: Takvim
Fenerbahçe'den Brahim Diaz yoklaması
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Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat bölgesine transferi çok önemsiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de şu an için önceliğin Mason Greenwood transferi olduğu biliniyor. Ancak kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Brahim Diaz da Sarı-Lacivertliler'in gündeminde yer alıyor.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in, Real Madrid'de oynayan Brahim Diaz'ın ailesiyle bir temas kurduğu bilgisi paylaşıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?"

Bu görüşmede Çetin'in "Real Madrid ve Jose Mourinho sizi düşünmezse Fenerbahçe'yi düşünür müsünüz?" sözleri öne çıktı.

Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, teknik patron İsmail Kartal'ın da ilgisini çekiyor. Duruma göre transfer teklifi yapılacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 11 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta oynayan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sundu.

Faslı futbolcunun Real Madrid'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar kontratı var. Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili karar, İspanyol devinin planlamasıyla belirlenecek.

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