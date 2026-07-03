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Samsunspor'da Elliot Watt transferinde sona doğru!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Elliot Watt'ın transferinde sona geldiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'da Elliot Watt transferinde sona doğru!
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Samsunspor'un transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunan gazeteci George Tsarouchas, kırmızı-beyazlıların transferde önemli mesafe katettiğini öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan gazeteci George Tsarouchas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsunspor'un Motherwell'e yaptığı yeni teklifin imza bonusuyla birlikte 2 milyon euronun üzerine çıktığını iddia etti.

Tsarouchas paylaşımında, "Samsunspor'un Motherwell'e Elliot Watt için yeni teklifi 2 milyon euroyu aşıyor (+ imza bonusu), kulübün mali taleplerine çok yakın." ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığını öne süren Tsarouchas, paylaşımının devamında "İskoç orta saha oyuncusu Samsunspor ile şartlar üzerinde zaten anlaşmaya vardı ve şimdi bu müzakerenin son aşamasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan basınında yer alan iddialar transfer gündemini hareketlendirirken, Elliot Watt transferine ilişkin Samsunspor veya Motherwell cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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