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Kocaelispor'da Balogh ve Show da gitti

Kocaelispor'da Smolcic, Can Keleş ve Furkan Gedik'in ardından Balogh ve Show'un ayrılıkları da resmen duyuruldu. Her iki futbolcuyla yeniden anlaşılmasını bekleyen taraftarlar paylaşımın ardından büyük şok yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Balogh ve Show da gitti
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Kocaelispor kulübü çarşamba günü öğlenden sonra resmi hesaplarından sözleşmesi sona eren oyuncularla ilgili bir paylaşım yaptı. Futbolculara emekleri için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerleri için başarı dilendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kiralık gelen Smolcic ve Can Keleş ile birlikte sözleşmesi sona eren İzmitli futbolcu Furkan Gedik'in takımdan ayrılmaları daha önce netleşmişti. Ancak teşekkür edilenler arasında yeniden anlaşılması beklenen Balogh ile Show'un olması dikkat çekti.

TARAFTARA ŞOK!

Yönetimden daha önce Balogh ile ilgili anlaşma zemini arandığına yönelik bilgiler paylaşılmıştı. Show ile ilgili de kalma ihtimalinden söz ediliyordu. Ancak beklenen olmadı. Böylece Balogh ile Show'un ayrılıkları da resmileşti. Taraftarın genelinin bu iki isimle sözleşme yenilenmesi yönünde beklentisi vardı. Kulüp tarafından yapılan bu duyuru büyük şok yarattı. Bu arada kulübün 5 futbolcuyla ilgili tek bir görselle teşekkür mesajı yayınlaması da camianın genelinden tepki gördü. [Özgür Kocaeli]

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