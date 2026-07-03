Galatasaray, listesine aldı: Ousmane Diao

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin transfer listesi genişlemeye devam ediyor. Yönetim, bu bölge için yeni bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Midtylland forması giyen 22 yaşındaki Ousmane Diao'yu gündemine aldı.
STOPER VE ORTA SAHA
Danimarka ekibi Midtylland'da forma giyen genç oyuncu, stoper bölgesinde oynasa da 6 numara olarak da görev yapıyor.
12 MİLYON EURO İSTİYORLAR
22 yaşındaki futbolcu, 2004 kuralını karşıladığı ve 2 farklı bölgede forma giydiği için transfer çalışmalarında önce çıkıyor. Kulübünün, Senegalli oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Midtylland forması altında geçen yıl 38 maçta süre bulan Senegalli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.
STOPER VE ORTA SAHA
Danimarka ekibi Midtylland'da forma giyen genç oyuncu, stoper bölgesinde oynasa da 6 numara olarak da görev yapıyor.
12 MİLYON EURO İSTİYORLAR
22 yaşındaki futbolcu, 2004 kuralını karşıladığı ve 2 farklı bölgede forma giydiği için transfer çalışmalarında önce çıkıyor. Kulübünün, Senegalli oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Midtylland forması altında geçen yıl 38 maçta süre bulan Senegalli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.