03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Galatasaray, listesine aldı: Ousmane Diao

Galatasaray, Midtylland forması giyen 22 yaşındaki Ousmane Diao'yu gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:28
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, listesine aldı: Ousmane Diao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin transfer listesi genişlemeye devam ediyor. Yönetim, bu bölge için yeni bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Midtylland forması giyen 22 yaşındaki Ousmane Diao'yu gündemine aldı.

STOPER VE ORTA SAHA

Danimarka ekibi Midtylland'da forma giyen genç oyuncu, stoper bölgesinde oynasa da 6 numara olarak da görev yapıyor.

12 MİLYON EURO İSTİYORLAR

22 yaşındaki futbolcu, 2004 kuralını karşıladığı ve 2 farklı bölgede forma giydiği için transfer çalışmalarında önce çıkıyor. Kulübünün, Senegalli oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

Midtylland forması altında geçen yıl 38 maçta süre bulan Senegalli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.