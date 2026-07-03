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Kocaelispor'da Emir Ortakaya için geri sayım

Kocaelispor, Rizespor forması giyen eski oyuncusu Emir Ortakaya ile prensipte anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Kocaelispor'da Emir Ortakaya için geri sayım
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Kocaelispor'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattında önemli değişiklikler yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekipte yabancı stoperler Smolcic ve Bologh ile yolların ayrılmasının ardından biri yerli üç stoper transferi hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK SIRADA O VAR

Bu planlamada yerli stoper transferi için listenin ilk sırasında eski oyuncu Emir Ortakaya yer alıyor.

PRENSİP ANLAŞMASI

Kocaelispor'un, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Emir Ortakaya ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncunun Karadeniz ekibinin sezon başı kampına katılmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.

RESMİYET BEKLENİYOR

Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

KOCAELİSPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

Emir Ortakaya, 2023-2024 sezonunda da Kocaelispor forması giymiş ve burada 31 maçta görev alıp 3 gol katkısı sağlamıştı. Genç oyuncu, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki sertliğiyle dikkat çekmişti.

Yeni sezonda yerli stoper rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen Ortakaya'nın transferi, Kocaelispor'un savunma planlamasında kilit hamlelerden biri olarak görülüyor. [Özgür Kocaeli]

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